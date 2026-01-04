قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، النتائج الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرها لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى أجرت يومى الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 خارج مصر ويومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضى داخل مصر.

وبدأ المؤتمر بكلمة للقاضى حازم بدوى، قال فيها :«شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم قبل أن أبدء كلمتى للإعلان عن النتيجة ، أجد لزاما عليا بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن زملائى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى والعاملين بالهيئة ، أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبرى الأنصارى رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية ، التى وافتها المنية بعد حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا .. لقد كانت الفقيدة نموذجا فى التنفانى وأداء الواجب الوطنى وكانت خير من يؤتمن على العمل وعزاؤنا أنها أدت الأمانة وتركت وراءها سيرة طيبة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وأدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على روحها الذكية».

وبعد الوقوف دقيقة حداد، أكد بدوى، أن الهيئة تتابع حالة الموظفين الذين أصيبا فى الحادث ومازالا يخضعان للرعاية الصحية متمنين لهما الشفاء العاجل.

وأكد بدوى، أن انتخابات الإعادة شهدت للدوائر الـ19 التى أعيد الانتخاب فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات إقبالا متزايد من المواطنين خاصة فى محافظات صعيد مصر ، ورغم التنافس الشديد بين المرشحين إلا أن الجميع كان على قدر من المسئولية والحدث والتزام ضوابط العملية الانتخابية، وبعد تلقى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة اجتمع مجلس إدارة الهيئة على مدار الأيام السابقة لبحث التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز، وانتهى بعد مراجعة تفصيلية لكشوف الناخبين وبطاقات التصويت لكافة اللجان الفرعية فى كل دائرة انتخابية وإعادة الرصد إلى إبطال اللجنة 45 التابعة للدائرة الثالثة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، لما ثبت بها من عيب جوهرى أثر فى مشروعة إجراءات الاقتراع والفرز، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن واقعة تداول بطاقات التصويت خارج مقر الاقتراع وذلك دون أن يؤثر على الدائرة الانتخابية التابع لها تلك اللجنة، وبعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج والتثبت من عدم تكرار التصويت بين الداخل والخارج.

وتم اعتماد النتائج الرسمية التى جاءت على النحو التالى: فوز مرشح بالدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة، وحسم 3 مقاعد بالدائرتين الأولى والرابعة بالفيوم و3 مقاعد بأسيوط و12 مقعد بسوهاج و8 مقاعد بقنا ومقعد بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية و7 مقاعد بالبحيرة، وهي كالتالي: 

نتيجة انتخابات مجلس النواب
نتيجة انتخابات مجلس النواب
نتيجة انتخابات مجلس النواب
نتيجة انتخابات مجلس النواب
نتيجة انتخابات مجلس النواب
نتيجة انتخابات مجلس النواب

 واختتم القاضى حازم بدوى حديثه قائلا: «ونحن فى مستهل العام الجديد أهنىء المصريين جميعا وأدعو الله أن يكون فأل خير ورخاء على مصرنا الغالية وأن يديم الله عليها الأمن والأمان والسلام والاستقرار».

صدى البلد الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 19 دائرة 35 مقعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: شيخ الأزهر نموذج للقيادة الرشيدة وصوت عالمي للسلام

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة التي ثبت فضلها في الكتاب والسنة.. اغتنم أفضل الأدعية

حكم اختيار جنس الجنين

ما حكم اختيار جنس الجنين؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد