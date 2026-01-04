ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، النتائج الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرها لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى أجرت يومى الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 خارج مصر ويومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضى داخل مصر.

وبدأ المؤتمر بكلمة للقاضى حازم بدوى، قال فيها :«شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم قبل أن أبدء كلمتى للإعلان عن النتيجة ، أجد لزاما عليا بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن زملائى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى والعاملين بالهيئة ، أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبرى الأنصارى رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية ، التى وافتها المنية بعد حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا .. لقد كانت الفقيدة نموذجا فى التنفانى وأداء الواجب الوطنى وكانت خير من يؤتمن على العمل وعزاؤنا أنها أدت الأمانة وتركت وراءها سيرة طيبة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وأدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على روحها الذكية».

وبعد الوقوف دقيقة حداد، أكد بدوى، أن الهيئة تتابع حالة الموظفين الذين أصيبا فى الحادث ومازالا يخضعان للرعاية الصحية متمنين لهما الشفاء العاجل.

وأكد بدوى، أن انتخابات الإعادة شهدت للدوائر الـ19 التى أعيد الانتخاب فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات إقبالا متزايد من المواطنين خاصة فى محافظات صعيد مصر ، ورغم التنافس الشديد بين المرشحين إلا أن الجميع كان على قدر من المسئولية والحدث والتزام ضوابط العملية الانتخابية، وبعد تلقى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة اجتمع مجلس إدارة الهيئة على مدار الأيام السابقة لبحث التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز، وانتهى بعد مراجعة تفصيلية لكشوف الناخبين وبطاقات التصويت لكافة اللجان الفرعية فى كل دائرة انتخابية وإعادة الرصد إلى إبطال اللجنة 45 التابعة للدائرة الثالثة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، لما ثبت بها من عيب جوهرى أثر فى مشروعة إجراءات الاقتراع والفرز، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن واقعة تداول بطاقات التصويت خارج مقر الاقتراع وذلك دون أن يؤثر على الدائرة الانتخابية التابع لها تلك اللجنة، وبعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج والتثبت من عدم تكرار التصويت بين الداخل والخارج.

وتم اعتماد النتائج الرسمية التى جاءت على النحو التالى: فوز مرشح بالدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة، وحسم 3 مقاعد بالدائرتين الأولى والرابعة بالفيوم و3 مقاعد بأسيوط و12 مقعد بسوهاج و8 مقاعد بقنا ومقعد بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية و7 مقاعد بالبحيرة، وهي كالتالي:

نتيجة انتخابات مجلس النواب

واختتم القاضى حازم بدوى حديثه قائلا: «ونحن فى مستهل العام الجديد أهنىء المصريين جميعا وأدعو الله أن يكون فأل خير ورخاء على مصرنا الغالية وأن يديم الله عليها الأمن والأمان والسلام والاستقرار».