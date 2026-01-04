قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين أحمد سعيد أبو عمر وعماد الغنيمي بالدائرة الثامنة بإيتاي البارود بالبحيرة

القاضى حازم بدوى
القاضى حازم بدوى
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى فوز المرشحين أحمد سعيد أبو عمر وعماد الغنيمي بالدائرة الثامنة بإيتاي البارود بالبحيرة   
فوز المرشحين أحمد العرجاوي ومحمود حبيب بالدائرة الثالثة بأبو حمص بالبحيرة   
فوز المرشحين سناء برغش وطه الشهاوى ومحمود الجندى بالدائرة الأولى بدمنهور بالبحيرة.   
فوز المرشح حازم الريان بالدائرة الثانية قسم أول الرمل بالإسكندرية  
فوز المرشحين أحمد مصطفى الدربي وطارق عيسى بالدائرة الرابعة مركز أبو تشت بـ قنا
فوز المرشحين خالد خلف الله ومحمود المنوفي بالدائرة الثالثة مركز نجع حمادي بـ قنا
فوز المرشحين أحمد عبدالله العويضي وعلي عبد القادر محمود بالدائرة الثانية مركز قوص بـ قنا 
فوز المرشحين مصطفى محمود محمد وأحمد عبد السلام مصطفى بالدائرة الأولى بقنا
فوز المرشح عبد اللطيف أبو الشيخ بالدائرة الثامنة بمركز دار السلام بسوهاج
فوز المرشح فيصل محمد على حسن بالدائرة السادسة بمركز المنشأة جرجا بسوهاج
فوز المرشحين ياسر الهواري ومحمود علي بالدائرة الخامسة بجرجا بسوهاج
فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
فوز المرشحين عصام العمدة وأحمد حسين جودة وعلي سيد معوض بالدائرة الثالثة الفتح بأسيوط
وفوز المرشحين يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله بالدائرة الرابعة أبشواى بالفيوم
وفوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم. 
وفوز وليد المليجي بمقعد الدائرة الثامنة بإمبابة في الجيزة.


بدء منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر ال19 الملغاة بقرار من الهيئة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وأجريت جولة الإعادة للانتخابات الدوائر 19 فى 7 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا وذلك لاختيار 35 نائبا لعضوية مجلس النواب 2025.

القاضى حازم بدوى الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب

