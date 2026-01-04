قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الوطنية للانتخابات: إبلاغ النيابة العامة بشأن تداول بطاقات التصويت خارج لجنة بالبحيرة

القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر
القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر
إسلام دياب

أكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة انتهت إلى إبطال اللجنة 45 التابعة للدائرة الثالثة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة في انتخابات مجلس النواب؛ نظرا لما ثبت بها من عيب جوهري أثَّر في مشروعية إجراءات الاقتراع والفرز، وذلك بعد مراجعة تفصيلية لكشوف الناخبين في انتخابات مجلس النواب وبطاقات التصويت لكل اللجان الفرعية في كل دائرة انتخابية بالمحافظة، وإعادة الرصد.

وأكدت أنها أبلغت النيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها بشأن واقعة “تداول بطاقات التصويت خارج مقر الاقتراع”، دون أن يؤثر على الدائرة الانتخابية التابعة لها تلك اللجنة، وبعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، والتثبت من عدم تكرار التصويت بين الداخل والخارج.

وأشار إلى أنه تم اعتماد النتائج الرسمية للمراحل المنقضية من الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:

- فوز مرشح بالدائرة الثامنة في الجيزة.

- حسم 3 مقاعد بالدائرتين الأولى والرابعة في الفيوم. 

- حسم 3 مقاعد في أسيوط.

- حسم 12 مقعدا في سوهاج.

- حسم 8 مقاعد في قنا.

- حسم مقعد بالدائرة الثانية في الإسكندرية.

- حسم 7 مقاعد في البحيرة.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرها؛ لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ 19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي عقدت يومي الأربعاء والخميس 24 و25 ديسمبر خارج مصر ويومي السبت والأحد 27 و28 من الشهر ذاته داخل مصر.

بدأ المؤتمر بكلمة للقاضي حازم بدوي، قال فيها: "شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، قبل أن أبدء كلمتي للإعلان عن النتيجة؛ أجد لزاما عليّ، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي والعاملين بالهيئة، أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجبي الزميلة سهام صبري الأنصاري رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية التي وافتها المنية بعد حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا".

وأضاف: “لقد كانت الفقيدة نموذجا في التنفاني وأداء الواجب الوطني، وكانت خير من يؤتمن على العمل، وعزاؤنا أنها أدت الأمانة، وتركت وراءها سيرة طيبة، تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وأدعو الجميع للوقوف دقيقة؛ حدادا على روحها الذكية”.

وبعد الوقوف دقيقة؛ أكد بدوى أن الهيئة تتابع حالة الموظفين الذين أصيبا في الحادث، وما زالا يخضعان للرعاية الصحية، معربا عن تمنيها لهما الشفاء العاجل.

