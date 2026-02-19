قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مكالمة عادية.. القصة الكاملة لخداع المواطنين من موظف البنك المزيف

اموال
رامي المهدي

في قرية هادئة تابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، ظن بعض الأهالي أنهم يتلقون مكالمة عادية من موظف بنك يريد فقط تحديث البيانات.

لم يتخيلوا أن تلك الدقائق القليلة على الهاتف ستتحول إلى كابوس يسلبهم مدخرات سنوات، القصة بدأت حين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد العناصر الجنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة – بالنصب والاحتيال على المواطنين. 


كان المتهم يتقمص دور موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، يتحدث بثقة ويستخدم عبارات مصرفية مقنعة، طالبًا من ضحاياه بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث الحسابات أو مساعدتهم في الحصول على قروض سريعة.

بعض الضحايا كانوا من كبار السن، وآخرون من محدودي الدخل، ادخروا أموالهم لتعليم أبنائهم أو لتجهيز بناتهم، بدافع الخوف على حساباتهم أو الطمع في قرض ينقذهم من ضائقة مالية، منحوه البيانات التي طلبها، ليكتشفوا لاحقًا اختفاء أرصدتهم.

كشفت التحريات أن المتهم استولى على الأموال واستخدمها في عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به، في محاولة لإخفاء أثر الجرائم، وتمكن من ارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، مستغلًا ثقة البسطاء وحاجتهم.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بدائرة مركز شرطة العدوة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول – تبين بفحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – إضافة إلى 3 شرائح هواتف محمولة استخدمها في التواصل مع ضحاياه، وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة النصب اخبار الحوادث النصب

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

علي جمعة يحذر من المعلومات الدينية العشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي

ارشيفية

أمين الفتوى: رمضان من أعظم مواسم النفحات الإلهية وعلينا أن نتعرض لها

الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بـ “الأزهر الشريف

نورانيات القرآن يبرز الإعجاز الغيبي في قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ}

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

