سقوط نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للنصب على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الجنائية بالمنيا لقيامه النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد العناصر الجنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطه بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – 3 شرائح هواتف محمولة) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وقيامه بارتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





