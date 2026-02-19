محمد صلاح يختار أفضل ثنائي في مسيرته مع ليفربول

كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول أفضل اللاعبين من النواحي الفنية الذي لعبوا بجانبه خلال مشواره مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

ووقع اختيار محمد صلاح على فيليب كوتينيو نجم الريدز السابق بجانب زميله السابق أدم لالانا كأكثر ثنائي مميز في النواحي الفنية خلال التدريب.

ولعب لالانا مع ليفربول 6 سنوات وقدم مسوى مميز رغم أنه لم يكن نجم الفريق خلالهم ورحل لبرايتون ثم اعتزل.

أما كوتينيو فرحل عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي باتجاه برشلونة في صفقة قياسية وقتها وصلت لنحو 142 مليون جنيه إسترليني لكن لم يقدم البرازيلي الأداء المطلوب وعانى من مشاكل بدنية مستمرة حتى رحيله.

محمد صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

كشف ريو نجوموها، نجم أكاديمية ليفربول البالغ 17 عامًا، عن قائمة بأفضل ثلاثة أجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقابلة مع برنامج "Three Things" على قناة ESPN.

وتصدر المصري محمد صلاح قائمة اختيارات نجوموها، ليكون اللاعب الوحيد من ليفربول ضمن الثلاثي المفضل لديه.

أما باقي الاختيارات فكانت للاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو، الذي تألق تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وللنجم السريع من أرسنال نوني مادويكي، المعروف بقدرته على الانطلاق والمراوغة.

وأشار نجوموها إلى أن أسلوب لعبه يتأثر كثيرًا بطريقة دوكو في الانطلاق بالمراوغة والسرعة، مؤكدًا أن متابعة هؤلاء اللاعبين تساعده على تحسين مستواه وتطوير أدائه الهجومي على أرض الملعب.