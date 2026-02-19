قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد صلاح يختار أفضل ثنائي في مسيرته مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول أفضل اللاعبين من النواحي الفنية الذي لعبوا بجانبه خلال مشواره مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

ووقع اختيار محمد صلاح على فيليب كوتينيو نجم الريدز السابق بجانب زميله السابق أدم لالانا كأكثر ثنائي مميز في النواحي الفنية خلال التدريب.

ولعب لالانا مع ليفربول 6 سنوات وقدم مسوى مميز رغم أنه لم يكن نجم الفريق خلالهم ورحل لبرايتون ثم اعتزل.

أما كوتينيو فرحل عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي باتجاه برشلونة في صفقة قياسية وقتها وصلت لنحو 142 مليون جنيه إسترليني لكن لم يقدم البرازيلي الأداء المطلوب وعانى من مشاكل بدنية مستمرة حتى رحيله.

محمد صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

كشف ريو نجوموها، نجم أكاديمية ليفربول البالغ 17 عامًا، عن قائمة بأفضل ثلاثة أجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقابلة مع برنامج "Three Things" على قناة ESPN.

وتصدر المصري محمد صلاح قائمة اختيارات نجوموها، ليكون اللاعب الوحيد من ليفربول ضمن الثلاثي المفضل لديه.

أما باقي الاختيارات فكانت للاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو، الذي تألق تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وللنجم السريع من أرسنال نوني مادويكي، المعروف بقدرته على الانطلاق والمراوغة.

وأشار نجوموها إلى أن أسلوب لعبه يتأثر كثيرًا بطريقة دوكو في الانطلاق بالمراوغة والسرعة، مؤكدًا أن متابعة هؤلاء اللاعبين تساعده على تحسين مستواه وتطوير أدائه الهجومي على أرض الملعب.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي فريق ليفربول برشلونة

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

صورة أرشيفية

أطباء السودان : هناك وسائل قانونية لملاحقة عناصر الدعم السريع

أرشيفية

بـ 250 جنيه ..مفاجأة في أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع رمضان

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة : مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

