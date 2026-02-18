قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
سوبوسلاي بين إغراء البرنابيو وولاء أنفيلد.. كيف أصبح المجري حجر الأساس في مشروع ليفربول الجديد؟

سوبوسلاي
سوبوسلاي

في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات الأوروبية حول تحركات سوق الانتقالات الصيفية، حسمت إدارة ليفربول موقفها بشكل واضح بشأن مستقبل نجمها المجري دومينيك سوبوسلاي لتؤكد أن اللاعب ليس معروضا للبيع بل يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.

التقارير البريطانية وعلى رأسها ما نشره موقع  TeamTalk كشفت أن إدارة الريدز دخلت بالفعل في مفاوضات متقدمة لتحسين وتمديد عقد اللاعب رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2028 في رسالة صريحة مفادها أن الحديث عن رحيله إلى ريال مدريد لا يتجاوز حدود الشائعات.

مشروع طويل الأمد

عندما تعاقد ليفربول مع سوبوسلاي في صيف 2023 قادما من لايبزيج اعتبر كثيرون الصفقة استثمارا فنيا للمستقبل لكن ما حدث خلال أقل من موسمين كشف أن النادي لم يتعاقد مع لاعب موهوب فحسب بل مع قائد داخل الملعب.

رغم تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم وابتعاده عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ظل الدولي المجري أحد أكثر اللاعبين ثباتا وتأثيرا سواء من حيث الأرقام أو الحضور القيادي.

سوبوسلاي لم يكن مجرد لاعب وسط تقليدي بل عنصرًا مرنًا اعتمد عليه المدرب أرني سلوت في أكثر من مركز ما بين صانع الألعاب المتقدم ولاعب الوسط الصندوقي وحتى الجناح في بعض الأحيان.

أرقام تعكس التأثير

10 أهداف و7 تمريرات حاسمة في 35 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم أرقام تؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لا يعيش مرحلة عابرة من التألق بل يرسخ مكانته كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا حاليا.

أهدافه الحاسمة أمام مانشستر سيتي وتألقه أمام آرسنال وإنتر ميلان عززت صورته كلاعب للمواعيد الكبرى وهو النوع الذي تبحث عنه الأندية الساعية للبطولات.

وكيله يرد

وكيل اللاعب ماتياس إسترهازي وضع حدًا واضحًا للشائعات المرتبطة بريال مدريد مؤكدًا أن الحديث عن الانتقال " ليس مطروحا للنقاش حاليا " وأن اللاعب يركز بالكامل على استحقاقات الموسم.

تصريحاته حملت في طياتها رسالتين الأولى تهدئة الجدل الإعلامي والثانية تأكيد أهمية ليفربول في مسيرة اللاعب بوصفه أحد أكبر أندية العالم وأن سوبوسلاي يحظى بثقة كاملة داخل الفريق.

لماذا يهتم ريال مدريد؟

رغم النفي فإن اهتمام ريال مدريد يبدو منطقيًا من الناحية الفنية فالنادي الإسباني يسعى دوما لتجديد دماء خط الوسط بلاعبين يمتلكون القوة البدنية والرؤية والتسديد من خارج المنطقة وهي سمات تتوافر بوضوح في سوبوسلاي.

لكن ليفربول يدرك تمامًا قيمة لاعبه ولهذا تشير التقارير إلى استعداد الإدارة لرفع راتبه إلى نحو 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في خطوة تهدف إلى تحصينه ضد أي إغراءات خارجية.

ليفربول بين إعادة البناء والاستقرار

الموسم الحالي كشف أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية إذ يحتل المركز السادس في الدوري لكنه في المقابل نجح في التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي مثل هذه المراحل يكون الحفاظ على العناصر الأساسية أولوية قصوى وسوبوسلاي بما يقدمه من أداء متكامل وشخصية قيادية يمثل حجر الأساس في عملية إعادة التوازن للفريق.

بيع لاعب بهذه المواصفات لن يكون مجرد صفقة مالية بل مخاطرة رياضية قد تعيد الفريق إلى نقطة الصفر.

دومينيك سوبوسلاي سوبوسلاي إدارة الريدز ريال مدريد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء

صدى البلد

"المالية": طرح سندات خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

