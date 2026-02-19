الدوري المصري يتصدر قائمة اقوي الدوريات العربية

احتل الدوري المصري صدارة قائمة الدوريات العربية وفق التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لأقوى دوريات العالم خلال الفترة من 2021 – 2025

واحتل الدوري المصري المركز الـ15 عالميًا ليصبح في صدارة قائمة الدوريات العربية والأفريقية في التصنيف بينما احتل الدوري المغربي المرتبة الـ21 عالميا والثاني أفريقيا ثم الدوري الجزائري في المرتبة الـ 37 عالميا والثالث أفريقيا.

وجاء دوري جنوب أفريقيا في المرتبة الـ 47 عالميا والرابع أفريقيا.

واحتل الدوري السعودي المرتبة الـ 27 عالميًا والثاني عربيًا خلف الدوري المصري.

واحتل الدوري الإنجليزي صدارة الممتاز قائمة أقوى دوريات العالم .