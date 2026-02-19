قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كل النعم بسبب دعائها.. حمزة علاء يوجه رسالة لـ عاملة أمام النادي الأهلي

حمزة علاء
حمزة علاء
سارة عبد الله

وجه حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي رسالة لسيدة عاملة أمام مقر النادي الأهلي.

وكتب حمزة علاء عبر ستوري انستجرام: “القمر دي قاعدة عند بوابة الأهلي بقالها 18 سنة، من يوم ما دخلت النادي الأهلي سنه 2006 وانا لازق أعدي عليها كل يوم تديني الدعوة اللي من القلب وتديني لبان، كل يوم لمدة 18 سنة أنا بحب الست دي حب مش عادي وعندي اقتناع تام إن كل النعم والكرم اللي أنا فيه دلوقتي أسبابها ربنا سبحانه وتعالى، ثم أهلي، ثم الست الجميلة دي”.

وتابع: “لازم كل رمضان أروحها فرع مدينة نصر مخصوص عشان أتأكد إن هي بخير وصحة وإن نصيبها وصلها. كل سنه وانتي طيبة وأم سهير ورمضان كريم عليكي يارب”.

من جانب آخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة في اطار منافسات الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بإستاد القاهرة الدولي. 

وخاض الفريقان 22 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري.
 

النادي الأهلي حمزة علاء الأهلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

