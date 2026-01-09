قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة
دبابة تصدم مراسل تلفزيون سوريا في حلب على الهواء مباشرة | شاهد
تقارير إعلامية: الجيش السوداني يعلن عمليات واسعة في كردفان ودارفور وسقوط مئات المدنيين
البترول: اكتشاف ​4 آبار بالصحراء الغربية أضافت 4500 برميل بترول و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا
خالد أبو المكارم: 16% معدل نمو صناعة البلاستيك.. وصادرات القطاع 2.4 مليار دولار
أسوشيتد برس: النفط الفنزويلي يشعل صراعًا بين واشنطن وبكين
أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة
رياضة

عودة حمزة علاء.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة فاركو في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب قائمته الرسمية استعدادًا لمواجهة فريق فاركو، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار سعي الفريق لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وشهدت قائمة الأهلي مزيجًا من العناصر الشابة وعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني خلال مباريات البطولة، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة حراسة المرمى كلًا من حمزة علاء ومحمد سيحا، بينما جاء خط الدفاع مكوّنًا من ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، أشرف داري، مصطفى العش، إبراهيم الأسيوطي، ومهند الشامي.

وفي خط الوسط، اختار الجهاز الفني اللاعبين أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، إبراهيما كاظم، محمد رأفت، إبراهيم عادل، وعمر معوض، في مجموعة تجمع بين القوة البدنية والقدرات الفنية.

أما خط الهجوم، فضم الثلاثي نيتس جراديشار، محمد زعلوك، وحمزة عبد الكريم، في ظل الرغبة في استغلال الحلول الهجومية المتنوعة أمام دفاع فاركو.

طموح حصد الثلاث نقاط

ويخوض الأهلي اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب المجموعة، خاصة مع اقتراب المراحل الحاسمة من بطولة كأس عاصمة مصر، التي تمثل فرصة مهمة لاكتشاف عناصر جديدة وتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
