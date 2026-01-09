بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء

ينافس نادي بيراميدز نظيره النادي الأهلي في الحصول على خدمات توفيق محمد الظهير الأيسر لفريق بتروجيت فى الميركاتو الشتوي.

ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة مع إدارة نادي بتروجت لحسم صفقة توفيق محمد من أجل تدعيم الجبهة اليسرى.

إدارة نادي بيراميدز ترغب فى ضم توفيق محمد الظهير الأيسر بعدما أربكت إصابة محمد حمدي نجم الفريق السماوي بقطع فى الرباط الصليبي لدى مشاركته رفقة منتخب مصر الوطني فى مباراة بنين بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



توفيق محمد ظهير أيسر نادي بتروجيت تلقي عرضا أيضا من النادي الأهلي للحصول على خدماته فى ظل عرض مالي مغر من جانب نادي بيراميدز لضمه فى انتقالات يناير الحالي.



يذكر أن نادي بيراميدز نجح في الحصول على خدمات الفلسطينى حامد حمدان من بتروجت لتدعيم وسط الملعب بعد صراع مع الأهلي.