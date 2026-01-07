قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرصة للحصول على وحدة بديلة.. مد التقديمات 3 أشهر بقانون الإيجار القديم
مع اقتراب شعبان العد التنازلي بدأ.. موعد شهر رمضان 1447هـ وكم تبقى على حلوله؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ 111 تدخل قطاع غزة
على عمق 10 كيلومترات .. زلزال يضرب الفلبين بقوة 6.7 ريختر
بعد فرار الزبيدي وقرار بعزله رسميًا.. المجلس القيادي الرئاسي اليمني يعقد اجتماعاً طارئاً
طقس الأربعاء.. شديد البرودة ليلاً وصقيع على المزروعات بهذه المناطق
قافلة جديدة من مساعدات زاد العزة تنطلق من مصر إلى غزة
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
بيراميدز يواجه جولف يونايتد في أولى ودياته بمعسكر أبوظبي استعدادًا لاستئناف المنافسات

مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز
إسراء أشرف

يستهل فريق بيراميدز مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا في أبوظبي، بمواجهة فريق جولف يونايتد الإماراتي، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني استعدادًا لاستكمال الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره الخارجي بمواجهة فريق نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير، على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة في اليوم التالي، عقب انتهاء فترة الإعداد الخارجية.

وسيبدأ الفريق فور عودته المرحلة الأخيرة من التحضيرات، تمهيدًا لاستئناف المنافسات الرسمية، حيث يواجه البنك الأهلي في الدوري المصري، قبل الاصطدام بفريق نهضة بركان المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة بيراميدز المشاركة في المعسكر كلًا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمود جاد، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، أسامة جلال، طارق علاء، كريم حافظ، زياد شاكر.

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف «قطة»، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو، حامد حمدان، يوسف محمد.

خط الهجوم: يوسف أوباما، مروان حمدي، دودو الجباس.

بيراميدز معسكر بيراميدز نادي بيراميدز جولف يونايتد الإماراتي اخبار بيراميدز

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد

حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور

