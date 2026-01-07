بيراميدز يواجه جولف يونايتد في أولى ودياته بمعسكر أبوظبي استعدادًا لاستئناف المنافسات

يستهل فريق بيراميدز مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا في أبوظبي، بمواجهة فريق جولف يونايتد الإماراتي، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني استعدادًا لاستكمال الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره الخارجي بمواجهة فريق نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير، على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة في اليوم التالي، عقب انتهاء فترة الإعداد الخارجية.

وسيبدأ الفريق فور عودته المرحلة الأخيرة من التحضيرات، تمهيدًا لاستئناف المنافسات الرسمية، حيث يواجه البنك الأهلي في الدوري المصري، قبل الاصطدام بفريق نهضة بركان المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة بيراميدز المشاركة في المعسكر كلًا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمود جاد، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، أسامة جلال، طارق علاء، كريم حافظ، زياد شاكر.

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف «قطة»، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو، حامد حمدان، يوسف محمد.

خط الهجوم: يوسف أوباما، مروان حمدي، دودو الجباس.