مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن تواجد مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب خلال مواجهة كوت ديفوار يمثل أهمية كبيرة للفراعنة، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية مميزة، إضافة إلى دوره المؤثر في استغلال الكرات الثابتة سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب كوت ديفوار يشعر بالرهبة عند مواجهة مصر، مشيرًا إلى أن الفراعنة اعتادوا تحقيق نتائج إيجابية أمام الأفيال، فضلًا عن الدعم الإعلامي والجماهيري غير المسبوق الذي يحظى به المنتخب خلال الفترة الحالية.

وتحدث ضياء السيد عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، حيث رشح تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، مع محمد هاني وأحمد فتوح في الجبهتين اليمنى واليسرى، إلى جانب حمدي فتحي، ومروان عطية، ومهند لاشين أو إمام عاشور في وسط الملعب، مؤكدًا أن إمام عاشور قادر على المشاركة وصناعة الفارق بفضل قدرته على الخروج بالكرة تحت الضغط.

وفي الخط الأمامي، توقع ضياء السيد مشاركة الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

واختتم مدرب منتخب مصر السابق تصريحاته بتمنيه أن يقوم المدير الفني حسام حسن بتعديل طريقة اللعب، مع ضرورة توظيف حمدي فتحي في وسط الملعب بدلًا من إشراكه في خط الدفاع، لتحقيق التوازن المطلوب أمام منتخب كوت ديفوار.