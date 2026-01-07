تشكيل بيراميدز في مواجهة جولف يونايتد وديا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جولف يونايتد الإماراتي الودية التي تقام اليوم في إطار معسكر الفريق المقام بأبوظبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: حامد حمدان - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره الخارجي بمواجهة فريق نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير، على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة في اليوم التالي، عقب انتهاء فترة الإعداد الخارجية.

ويبدأ الفريق فور عودته المرحلة الأخيرة من التحضيرات، تمهيدًا لاستئناف المنافسات الرسمية، حيث يواجه البنك الأهلي في الدوري المصري، قبل الاصطدام بفريق نهضة بركان المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.