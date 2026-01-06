قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
بيراميدز يبحث عن حلول .. يفاوض بتروجت والزمالك ويتلقى عرضا لـ نجم سوبر

منتصر الرفاعي

تمر إدارة نادي بيراميدز بأزمة حقيقية عقب إصابة محمد حمدي نجم الفريق السماوي لدى مشاركته برفقة منتخب مصر الوطني فى مباراة بنين فى المباراة التي أقيمت فى إطار دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويبحث مسئولو نادي بيراميدز تدعيم الجبهة اليسرى فى ميركاتو الشتاء والبحث عن عناصر مميزة من نوعية النجوم السوبر.

وفى نفس الوقت تلقت إدارة نادي بيراميدز عرضًا ماليًا من نادي العين الإماراتي لضم المغربي محمد الشيبي خلال ميركاتو الشتاء.


مفاوضات لـ ضم نجم الزمالك
دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع ناصر ماهر نجم نادي الزمالك تمهيدا لـ الإنتقال إلى صفوف الفريق السماوي في ميركاتو الشتاء.

وحددت إدارة نادي الزمالك شرطها للموافقة على رحيل ناصر ماهر وهو أن يصل العرض المالي إلى مستوى يحقق مصلحة النادي حيث تم تحديد مبلغ 2 مليون دولار كقيمة مبدئية للصفقة.

نجم بتروجيت على رادار بيراميدز
دخل توفيق محمد  ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، دائرة اهتمام نادي بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسرى في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مصدر مطلع إن نادي بيراميدز يرغب في ضم توفيق محمد، خاصة بعد إصابة محمد حمدي بالرباط الصليبي وتأكد غيابه حتى سبتمبر الجاري.

وأضاف المصدر أن نادي بيراميدز، تواصل مع مسئولي بتروجت في الساعات الماضية لمعرفة شروطه من أجل التفريط في اللاعب توفيق محمد.

وأتم المصدر أن نادي بتروجت لا يمانع رحيل توفيق محمد، ولكنه يرغب في الحصول على أكثر من 30 مليون جنيه للتفريط في اللاعب.


محمد الشيبي لـ الدوري الإماراتي
فجر مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير المغربي محمد الشيبي نجم الفريق السماوي.

قال المصدر إن المغربي محمد الشيمي نجم فريق بيراميدز تلقى عرضا من نادي العين الإماراتي للإنتقال إلى صفوفه فى ميركاتو الشتاء.

تابع : نادي العين الإماراتي اقترب من إنهاء صفقة المغربي محمد الشيبي وضمه خلال فترة انتقالات شهر يناير الجاري.

لفت إلي أن نادي العين الإماراتي أرسل عرضا ماليا مغريا لضم المغربي محمد الشيبي فى الميركاتو الشتوي وسط ترحيب من اللاعب بالعرض المالي.

شدد علي أن نادي العين الإماراتي بصدد اللمسات النهائية لضم المغربي محمد الشيبي إلي صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

