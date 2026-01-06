بيراميدز يبحث عن حلول .. يفاوض بتروجت والزمالك ويتلقى عرضا لـ نجم سوبر

تمر إدارة نادي بيراميدز بأزمة حقيقية عقب إصابة محمد حمدي نجم الفريق السماوي لدى مشاركته برفقة منتخب مصر الوطني فى مباراة بنين فى المباراة التي أقيمت فى إطار دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويبحث مسئولو نادي بيراميدز تدعيم الجبهة اليسرى فى ميركاتو الشتاء والبحث عن عناصر مميزة من نوعية النجوم السوبر.

وفى نفس الوقت تلقت إدارة نادي بيراميدز عرضًا ماليًا من نادي العين الإماراتي لضم المغربي محمد الشيبي خلال ميركاتو الشتاء.



مفاوضات لـ ضم نجم الزمالك

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع ناصر ماهر نجم نادي الزمالك تمهيدا لـ الإنتقال إلى صفوف الفريق السماوي في ميركاتو الشتاء.

وحددت إدارة نادي الزمالك شرطها للموافقة على رحيل ناصر ماهر وهو أن يصل العرض المالي إلى مستوى يحقق مصلحة النادي حيث تم تحديد مبلغ 2 مليون دولار كقيمة مبدئية للصفقة.

نجم بتروجيت على رادار بيراميدز

دخل توفيق محمد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، دائرة اهتمام نادي بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسرى في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مصدر مطلع إن نادي بيراميدز يرغب في ضم توفيق محمد، خاصة بعد إصابة محمد حمدي بالرباط الصليبي وتأكد غيابه حتى سبتمبر الجاري.

وأضاف المصدر أن نادي بيراميدز، تواصل مع مسئولي بتروجت في الساعات الماضية لمعرفة شروطه من أجل التفريط في اللاعب توفيق محمد.

وأتم المصدر أن نادي بتروجت لا يمانع رحيل توفيق محمد، ولكنه يرغب في الحصول على أكثر من 30 مليون جنيه للتفريط في اللاعب.



محمد الشيبي لـ الدوري الإماراتي

فجر مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير المغربي محمد الشيبي نجم الفريق السماوي.

قال المصدر إن المغربي محمد الشيمي نجم فريق بيراميدز تلقى عرضا من نادي العين الإماراتي للإنتقال إلى صفوفه فى ميركاتو الشتاء.

تابع : نادي العين الإماراتي اقترب من إنهاء صفقة المغربي محمد الشيبي وضمه خلال فترة انتقالات شهر يناير الجاري.

لفت إلي أن نادي العين الإماراتي أرسل عرضا ماليا مغريا لضم المغربي محمد الشيبي فى الميركاتو الشتوي وسط ترحيب من اللاعب بالعرض المالي.

شدد علي أن نادي العين الإماراتي بصدد اللمسات النهائية لضم المغربي محمد الشيبي إلي صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.