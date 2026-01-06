مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي

فجر مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير المغربي محمد الشيبي نجم الفريق السماوي.

قال المصدر إن المغربي محمد الشيمي نجم فريق بيراميدز تلقى عرضا من نادي العين الإماراتي للإنتقال إلى صفوفه فى ميركاتو الشتاء.

تابع : نادي العين الإماراتي اقترب من إنهاء صفقة المغربي محمد الشيبي وضمه خلال فترة انتقالات شهر يناير الجاري.

لفت إلي أن نادي العين الإماراتي أرسل عرضا ماليا مغريا لضم المغربي محمد الشيبي فى الميركاتو الشتوي وسط ترحيب من اللاعب بالعرض المالي.

شدد علي أن نادي العين الإماراتي بصدد اللمسات النهائية لضم المغربي محمد الشيبي إلي صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.