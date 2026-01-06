بنتايج يرحب بالإنتقال لنادي بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن دخول فى مفاوضات متقدمة مع نجم الزمالك السابق.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن مسئولى بيراميدز تواصلوا مع المغربي محمود بنتاريج نجم الزمالك السابق بعد إصابة محمد حمدي بقطع فى الرباط الصليبي.

وشدد المصدر، على أن محمود بنتايج رحب بالإنتقال لصفوف بيراميدز فى الميركاتو الشتوي الحالى ولا يمانع من إرتداء القميص.

بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي



يخوض فريق نادي بيراميدز مباراتين وديتين خلال معسكره الخارجي المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويخوض بيراميدز معسكرا خارجيا في العاصمة الإماراتية يستمر حتى 14 يناير الجاري، تحضيرا لعودة منافسات الموسم المحلي والقاري بعد انتهاء التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتقرر أن يواجه بيراميدز، نظيره نادي جولف يونايتد الإماراتي غدا الأربعاء في أولى المباريات الودية بمعسكر الإعداد.

ويختتم بيراميدز معسكره بمواجهة نادي نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير، على أن تعود البعثة يوم 14 يناير إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد لاستئناف المباريات مجددا والبداية بمواجهة البنك الأهلي في الدوري ثم نهضة بركان في دوري الأبطال.



