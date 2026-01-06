قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
رياضة

بنتايج يرحب بالإنتقال لنادي بيراميدز

بنتايج
بنتايج
حسن العمدة

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن دخول فى مفاوضات متقدمة مع نجم الزمالك السابق.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن مسئولى بيراميدز تواصلوا مع المغربي محمود بنتاريج نجم الزمالك السابق بعد إصابة محمد حمدي بقطع فى الرباط الصليبي.

وشدد المصدر، على أن محمود بنتايج رحب بالإنتقال لصفوف بيراميدز فى الميركاتو الشتوي الحالى ولا يمانع من إرتداء القميص.

بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
 

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراتين وديتين خلال معسكره الخارجي المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويخوض بيراميدز معسكرا خارجيا في العاصمة الإماراتية يستمر حتى 14 يناير الجاري، تحضيرا لعودة منافسات الموسم المحلي والقاري بعد انتهاء التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتقرر أن يواجه بيراميدز، نظيره نادي جولف يونايتد الإماراتي غدا الأربعاء في أولى المباريات الودية بمعسكر الإعداد.

ويختتم بيراميدز معسكره بمواجهة نادي نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير، على أن تعود البعثة يوم 14 يناير إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد لاستئناف المباريات مجددا والبداية بمواجهة البنك الأهلي في الدوري ثم نهضة بركان في دوري الأبطال.


 

