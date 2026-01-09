زوجته الأبرز.. 3 أسباب وراء تعثر إنتقال فيستون ماييلي لـ الأهلي

فجر مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق السماوي ورحيله عن الدوري المصري من عدمه.



قال المصدر أن النادي الأهلي أجري مفاوضات مع وكيل اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي نجم فريق بيراميدز تمهيدا لضمه خلال فترة الميركاتو الشتوي.



شدد على أن فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز طلب مبلغا ماليا كبيرا نظير الإنتقال إلي النادي الأهلي والأخير رفض بداعي المغالاة فى الطلبات المالية.



أشار إلي أن زوجة مهاجم بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي طالبته بالإكتفاء بالفترة التي قضاها في الدوري المصري والرحيل إلي دوريات الخليج فى ظل العروض التي وردت إلي وكيله فى الآونة الأخيرة.

وفي سياق آخر كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن مصير الكونغولى فيستون مايلي مهاجم بعد إنتهاء أمم إفريقيا فى المغرب.



وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن فيستون مايلي عقده سوف ينتهى نهاية الموسم الجاري.



وشدد المصدر على أن، مايلي لن يرحل عن صفوف الفريق فى بعد إنتهاء أمم إفريقيا بقرار من المدرب الكرواتى.



وتابع المصدر: فى حال وصول عرض مادي قوي سوف نناقش الأمر وقتها ولكن فى الوقت الحالى نرفض رحيل مايلي عن الفريق.