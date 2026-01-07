بيراميدز يهزم جولف يونايتد الإماراتي 3-0 وديا

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على نظيره جولف يونايتد الإماراتي بثلاثية نظيفة في إطار أولى وديات معسكر الفريق المقام بالإمارات.

سجل ثلاثية بيراميدز في اللقاء يوسف أوباما في الشوط الأول قبل أن يضيف أحمد عاطف قطة ودودو الجباس في الشوط الثاني من المباراة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش على تجربة كافة اللاعبين خلال المباراة للاطمئنان عليهم وتجهيزهم جميعا للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن بتواصل معسكر الفريق في أبوظبي خلال الأيام المقبلة قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير الجاري قبل العودة إلى القاهرة.