«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء تلعب دورًا محوريًا في دعم الفريق خلال المباريات الحاسمة، مشيرًا إلى أن حضورهم القوي يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين في سباق المنافسة على البطولات.

وقال المندوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون سبورت، إن جمهور الزمالك دائمًا ما يتواجد بكثافة عندما يشعر بصعوبة المباريات، متمنيًا اكتمال سعة الاستاد في اللقاءات المقبلة، وموجهًا الشكر لكل من يساهم في إتاحة الدعوات لجماهير النادي.

وأضاف أن الدوري المصري أصبح أكثر إثارة وقوة في المنافسة هذا الموسم، مؤكدًا أن الجمهور هو المحفز الأساسي لفريق الزمالك لمواصلة القتال على الألقاب.

وأشاد أمين الصندوق بالمستويات التي يقدمها معتمد جمال، واصفًا إياه بأنه من أبناء الزمالك المخلصين، مشددًا على أن استراتيجية النادي ترتكز على الحفاظ على العناصر الأساسية، والاستثمار في قطاع الناشئين، مع تدعيم الفريق الأول بالعناصر المميزة من أبناء النادي.

وعن لقطة عبدالله السعيد خلال المباراة، أوضح المندوه أنها كانت مجرد حالة "نرفزة ملعب"، مؤكدًا أن اللاعب كبير وقدوة للشباب، وأن ما حدث يعكس حماسه وحرصه على الفريق دون الخروج عن النص.