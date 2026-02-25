قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان؟.. اعرف كيف تميزها
برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى
صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل
90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد سمير

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء تلعب دورًا محوريًا في دعم الفريق خلال المباريات الحاسمة، مشيرًا إلى أن حضورهم القوي يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين في سباق المنافسة على البطولات.

وقال المندوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون سبورت، إن جمهور الزمالك دائمًا ما يتواجد بكثافة عندما يشعر بصعوبة المباريات، متمنيًا اكتمال سعة الاستاد في اللقاءات المقبلة، وموجهًا الشكر لكل من يساهم في إتاحة الدعوات لجماهير النادي.

وأضاف أن الدوري المصري أصبح أكثر إثارة وقوة في المنافسة هذا الموسم، مؤكدًا أن الجمهور هو المحفز الأساسي لفريق الزمالك لمواصلة القتال على الألقاب.

وأشاد أمين الصندوق بالمستويات التي يقدمها معتمد جمال، واصفًا إياه بأنه من أبناء الزمالك المخلصين، مشددًا على أن استراتيجية النادي ترتكز على الحفاظ على العناصر الأساسية، والاستثمار في قطاع الناشئين، مع تدعيم الفريق الأول بالعناصر المميزة من أبناء النادي.

وعن لقطة عبدالله السعيد خلال المباراة، أوضح المندوه أنها كانت مجرد حالة "نرفزة ملعب"، مؤكدًا أن اللاعب كبير وقدوة للشباب، وأن ما حدث يعكس حماسه وحرصه على الفريق دون الخروج عن النص.

حسام المندوه عبد الله السعيد أزمة عبد الله السعيد الزمالك زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

اعتداء موظفة علي زميلها بمديرية الزراعة بطنطا

وكيل جديد لـ زراعة الغربية بعد ضرب مديرة الإدارة لزميلها

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع أحمد ماهر

ترشيحاتنا

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

مفاعل نووي

إشعاع تشيرينكوف.. ما سر اللون الأزرق المتوهج في المفاعلات النووية؟

سمكة بأربع عيون

سمكة بأربع عيون تعود للحياة بعد نصف مليار سنة.. اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الفقاريات

بالصور

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد