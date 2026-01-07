سموحة 2007 يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية

حقق فريق نادي سموحة لكرة القدم مواليد 2007 الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

​جاءت المباراة قوية ومثيرة، وتمكن لاعبو سموحة من حسمها لصالحهم بفضل ثنائية رائعة.

سجل الأهداف اللاعب “يونس منصور” واللاعب "محمد الباشا".

وجاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفني والإداري، والذي يضم:

​المدير الفني: كابتن “محمد مصباح”، ​المدرب: كابتن"حسن عيد"، المدرب: كابتن"أحمد الجندي"، مدرب الحراس: كابتن “أحمد الشوكي”، ​الإداري: كابتن "محمد سمير" (موتوس)، ​الدكتور: “عبدالله محمد” و​عامل المهمات: “علي إبراهيم”.

​ويأتي هذا الفوز تحت إشراف قطاع الناشئين الذي يقوده:

​رئيس القطاع: كابتن"محمد نور"، ​مدير إداري القطاع: كابتن “عبد البديع حماده”، ​مدير إداري القطاع: كابتن “محمد أحمد نونوش”، ​ومخطط أحمال: كابتن"هاني ماجيك".