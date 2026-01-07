سموحة 2007 يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية

حقق فريق نادي سموحة لكرة القدم مواليد 2007 الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
جاءت المباراة قوية ومثيرة، وتمكن لاعبو سموحة من حسمها لصالحهم بفضل ثنائية رائعة.
سجل الأهداف اللاعب “يونس منصور” واللاعب "محمد الباشا".
وجاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفني والإداري، والذي يضم:
المدير الفني: كابتن “محمد مصباح”، المدرب: كابتن"حسن عيد"، المدرب: كابتن"أحمد الجندي"، مدرب الحراس: كابتن “أحمد الشوكي”، الإداري: كابتن "محمد سمير" (موتوس)، الدكتور: “عبدالله محمد” وعامل المهمات: “علي إبراهيم”.
ويأتي هذا الفوز تحت إشراف قطاع الناشئين الذي يقوده:
رئيس القطاع: كابتن"محمد نور"، مدير إداري القطاع: كابتن “عبد البديع حماده”، مدير إداري القطاع: كابتن “محمد أحمد نونوش”، ومخطط أحمال: كابتن"هاني ماجيك".