حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمود بنتايج

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقة تعاقد بيراميدز مع نجم الزمالك محمود بنتايج .

وكتب أحمد حسن مصدر في بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : لا نفكر في التعاقد مع محمود بنتايج خاصة أن قائمة الأجانب في الفريق مكتملة العدد.

وفي نفس السياق كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن دخول فى مفاوضات متقدمة مع نجم الزمالك السابق.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن مسئولى بيراميدز تواصلوا مع المغربي محمود بنتاريج نجم الزمالك السابق بعد إصابة محمد حمدي بقطع فى الرباط الصليبي.

وشدد المصدر، على أن محمود بنتايج رحب بالإنتقال لصفوف بيراميدز فى الميركاتو الشتوي الحالى ولا يمانع من إرتداء القميص.