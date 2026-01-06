مبلغ مالي ضخم.. ما مكافأة الكاف لمنتخب مصر بعد الفوز على بنين؟

نجح منتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن في تحقيق فوز مثير على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمن بذلك تأهله رسميًا إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب.

هذا الفوز يقرب الفراعنة أكثر من حلم تحقيق اللقب الثامن، كما صاحب التأهل مكاسب مالية ضخمة بحسب الجوائز التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للمنتخبات المشاركة في البطولة.

أهداف مباراة مصر وبنين

تفوق منتخب مصر على بنين بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وانتهت خلال 120 دقيقة بعد أن اتجهت إلى الأشواط الإضافية.

أحرز مروان عطية هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ 69، بعد تمريرة محمد هاني الحاسمة، لتسكن شباك بنين بطريقة مذهلة قبل أن يعدل اللاعب جوديل دوسو النتيجة لصالح بنين في الدقيقة الـ 83 من عمر المواجهة.

لجأ منتخبا مصر وبنين إلى الأشواط الإضافية، وسجل خلالها المدافع ياسر إبراهيم هدف منتخب مصر الثاني من رأسية رائعة، في الدقيقة الـ 97، بعد عرضية مروان عطية.

واختتم محمد صلاح أهداف منتخب مصر في الدقيقة الـ 120+4، من عمر اللقاء، بعد تمريرة زيزو.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، لينتظر الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

مكافأة الكاف لمنتخب مصر

منذ انطلاق البطولة، كان الهدف الأساسي للمنتخب المصري هو التواجد في المراحل المتقدمة، وقد بدأ هذا المشوار بالتأهل إلى دور الـ16 بعد أداء قوي في دور المجموعات.

تأهل مصر إلى هذه المرحلة منح الفريق أولاً مكافأة مالية قدرها 800 ألف دولار، وهي الجائزة المقررة للمنتخبات التي تصل إلى هذا الدور.

وبعد الفوز على بنين، جاء التأهل إلى ربع النهائي ليمنح الفراعنة دفعة مالية أكبر، حيث أصبحت الجائزة تصل إلى 1.3 مليون دولار، حيث يضاف هذا المبلغ يضاف إلى ما حققه الفريق سابقًا.

بجانب المكاسب المالية، شكل التأهل إلى ربع النهائي مؤشرًا على الاستقرار الفني الذي يشهده الفريق تحت قيادة حسام حسن، الذي استطاع تحقيق نتائج إيجابية بعد انطلاق البطولة، حيث دخل منتخب مصر، البطولة كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

موعد مباراة مصر المقبلة

صعد منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على بنين، أمس الأثنين، 3-1 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية.

ويترقب الفراعنة، الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو الليلة من أجل اللعب معه في ربع نهائي البطولة الأفريقية التي يحمل منتخب مصر لقبها 7 مرات.

ويلتقي كوت ديفوار مع بوركينا فاسو في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن يلعب الفائز منهما مع منتخب مصر في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بأكادير.