وزير الرياضة يشكر الجماهير المغربية على دعم منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة يشكر الجماهير المغربية على دعم المنتخب المصري في بطولة إفريقيا
إسراء أشرف

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة على دعمها ومؤازرتها الكبيرة للمنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة بالمملكة المغربية، مشيداً بروح الأخوة والتلاحم التي عكست عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية على جهودها المتميزة في تنظيم البطولة، وحسن الاستقبال، وتوفير كافة سبل الدعم للمنتخبات المشاركة، بما يعكس قدرات المغرب الكبيرة في استضافة البطولات القارية والدولية بصورة مشرفة.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الدكتور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة (محافظ أكادير)، على جهوده الكبيرة في دعم البطولة، وحسن التنظيم، وتوفير الأجواء المثالية لإنجاح الفعاليات، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به الولاية في تهيئة كافة الإمكانيات لخدمة الوفود والمنتخبات المشاركة، بما يعكس احترافية الإدارة المحلية بالمغرب وحرصها على إنجاح الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما لمسه المنتخب المصري من ترحيب ومساندة من الجماهير المغربية يمثل رسالة محبة وتضامن عربي أصيل، وكان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن هذه الروح الإيجابية تعكس القيم الرياضية النبيلة التي تجمع الشعوب العربية.

وتمنى الدكتور أشرف صبحي التوفيق للمنتخبين المصري والمغربي في مشوارهما بالبطولة، معرباً عن أمله في أن يكون النهائي مصريًا مغربيًا خالصًا، يجسد قوة الكرة في البلدين ويعكس العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر والمغرب.

كما وجّه الشكر للدولة المغربية قيادةً وشعبًا على حسن التنظيم والاستضافة، وعلى الدعم الكبير الذي قدمته الجماهير المغربية للمنتخب المصري، مؤكدًا أن المغرب قدم نموذجًا مشرفًا في التنظيم والضيافة يليق بمكانته الرياضية على المستوى القاري.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجماهير المغربية منتخب مصر مصر

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

