رياضة

ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تلقى منتخب مصر ضربة موجعة خلال مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما خرج اللقاء بثلاث إصابات مؤثرة طالت عناصر أساسية في تشكيل الفراعنة، لتفرض نفسها بقوة على حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل خوض مباراة الدور ربع النهائي، في توقيت بالغ الحساسية من مشوار البطولة.

وشهدت مباراة بنين إصابة الثلاثي محمود حسن تريزيجيه، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، في سيناريو أربك حسابات الجهاز الفني، خاصة أن اللاعبين يمثلون ركائز مهمة في الخطوط الثلاثة، ويمنحون المنتخب توازنًا فنيًا وخيارات تكتيكية متنوعة.

إصابة تريزيجيه

تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة قوية خلال اللقاء، اضطر على أثرها لمغادرة الملعب، وسط مخاوف من غيابه عن مواجهة ربع النهائي. 

ويُعد تريزيجيه أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومي لمنتخب مصر، لما يملكه من خبرات أفريقية كبيرة، وقدرة على صناعة الفارق سواء بالاختراق أو التسديد أو التحركات بدون كرة.

غياب تريزيجيه المحتمل يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير، خاصة أن اللاعب يمنح المنتخب حلولًا هجومية متنوعة، ويخفف الضغط عن محمد صلاح في الثلث الهجومي.

ومن أبرز البدائل المطروحة لتعويض غيابه؛ يأتي أحمد سيد زيزو كخيار أول، لما يمتلكه من قدرات فنية عالية وخبرة دولية، إلى جانب إمكانية الدفع بـمصطفى فتحي في حال الرغبة في الحفاظ على نفس الأسلوب الهجومي القائم على الأطراف.

إصابة رامي ربيعة

الإصابة الثانية جاءت في الخط الخلفي، بعدما تعرض رامي ربيعة لإصابة عضلية في اللحظات الأخيرة خلال اللقاء.

ويُعد ربيعة من العناصر الأساسية في قلب الدفاع، لما يقدمه من صلابة دفاعية وخبرة في التعامل مع الكرات الهوائية والضغط العالي، فضلًا عن دوره في بناء اللعب من الخلف.

غياب رامي ربيعة يفرض على الجهاز الفني إعادة ترتيب الخط الدفاعي قبل ربع النهائي، خاصة في ظل قوة المنافسين المنتظرين في الأدوار الإقصائية، وتبرز عدة بدائل لتعويض غيابه، يأتي في مقدمتها حسام عبد المجيد، الذي يمتلك قوة بدنية كبيرة، وقدرة على اللعب تحت الضغط، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم الذي قدم مردودًا جيدًا في البطولة، ويُعد خيارًا آمنًا للحفاظ على التوازن الدفاعي.

إصابة محمد حمدي

محمد حمدي، بعدما أثبتت الأشعة تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، ليغادر البطولة رسميًا، ويغيب لفترة طويلة عن الملاعب. 

وتُعد إصابة محمد حمدي خسارة كبيرة للمنتخب، خاصة أنه كان يمثل عنصرًا مهمًا في الجبهة اليسرى، وقدم مستويات مميزة سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

وتأكد تحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم تكاليف علاج اللاعب وإجراء العملية الجراحية، لكنها لا تقلل من حجم التأثير الفني لغيابه عن مشوار البطولة.

أما على مستوى البدائل، فيملك الجهاز الفني أكثر من خيار، أبرزهم أحمد فتوح الذي يتمتع بخبرة دولية كبيرة وقدرة على تقديم الإضافة الهجومية، إلى جانب محمد شكري كخيار آخر يمنح مرونة تكتيكية، خاصة في حال الرغبة في اللعب بتحفظ دفاعي أكبر.

تحديات ربع النهائي وحلول حسام حسن

تأتي هذه الإصابات الثلاث في وقت حرج، مع اقتراب منتخب مصر من مواجهة ربع النهائي، حيث ترتفع وتيرة المنافسة وتقل هامش الأخطاء. 

ويدرك حسام حسن أن التعامل مع هذه الغيابات سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنتخب على مواصلة المشوار نحو اللقب، خاصة مع الحاجة للحفاظ على التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي.

ورغم صعوبة الموقف، يمتلك منتخب مصر قائمة تضم عناصر قادرة على التعويض، في ظل وجود لاعبين أصحاب خبرات دولية، ما يمنح الجهاز الفني مساحة للمناورة الفنية والتكتيكية، أملاً في تجاوز آثار الإصابات، والاستمرار في مشوار البطولة بثبات نحو الهدف الأكبر.

منتخب مصر بنين بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية رامي ربيعة

