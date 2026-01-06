قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر

محمد حمدي
محمد حمدي
إسلام مقلد

يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تكاليف علاج محمد حمدي، لاعب نادي بيراميدز، وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

إصابة محمد حمدي

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي، ما يستدعي تدخلاً جراحيًا وبرنامجًا علاجيًا وتأهيليًا يمتد لفترة طويلة، على أن يتكفل اتحاد الكرة بكامل التكاليف باعتبار الإصابة حدثت خلال تمثيله المنتخب الوطني.

مواجهة بنين

وجاءت إصابة محمد حمدي خلال مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في لقاء شهد ندية كبيرة وامتد إلى الأشواط الإضافية.

فوز منتخب مصر

ونجح منتخب مصر في حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم الفراعنة اللقاء في الشوط الإضافي الأول.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 97 من عمر المباراة، ليمنح الفراعنة التقدم، قبل أن يعزز محمد صلاح النتيجة بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا عبور المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يخضع محمد حمدي خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد العملية الجراحية، تمهيدًا لبدء مرحلة العلاج والتأهيل، على أمل عودته للملاعب بعد التعافي الكامل، وسط دعم كامل من اتحاد الكرة والجهاز الطبي للمنتخب.

منتخب مصر محمد حمدي فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الرباط الصليبي الأمامي للركبة الرباط الصليبي الأمامي بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية

