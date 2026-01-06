قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو يتعهد بشراء تذاكر للجماهير المغربية لمساندة منتخب مصر في أمم أفريقيا

إسلام مقلد

أطلق أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، رسالة تقدير وشكر للجماهير المغربية، عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، التي شهدت تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي.

وأكد زيزو، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، تقديره الكبير للجماهير المغربية التي حضرت المباراة وساندت المنتخب المصري، مشددًا على أن دعم المدرجات كان له تأثير واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب، خاصة في الأوقات الصعبة التي مرت بها المباراة.

شراء تذاكر المباريات المقبلة

وتعهد لاعب منتخب مصر بشراء تذاكر المباريات المقبلة من ماله الخاص، من أجل تمكين الجماهير المغربية من الحضور ومواصلة مساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة.

واعتبر أن هذا الدعم الجماهيري يمثل حافزًا كبيرًا للفريق في سعيه نحو المنافسة على اللقب القاري.

تصريحات زيزو

جاءت تصريحات زيزو بعد مباراة مثيرة جمعت مصر وبنين، انتهت بتأهل الفراعنة عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح مروان عطية التسجيل لمنتخب مصر، قبل أن يدرك منتخب بنين التعادل، ليحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي.

ونجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الشوط الإضافي الأول، قبل أن يحسم محمد صلاح المواجهة بالهدف الثالث في اللحظات الأخيرة، ليؤكد عبور الفراعنة إلى دور الثمانية، وسط احتفالات كبيرة داخل الملعب وخارجه.

وتعكس مبادرة زيزو حالة التلاحم بين لاعبي منتخب مصر والجماهير الحاضرة في المدرجات، في وقت يسعى فيه المنتخب لمواصلة مشواره بثبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسط طموحات كبيرة بالوصول إلى الأدوار النهائية وحصد اللقب.

