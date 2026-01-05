زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا

أعرب أحمد مصطفى زيزو، لاعب منتخب مصر، عن سعادته بتأهل الفراعنة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب الفوز على منتخب بنين في دور الـ 16.

وحقق منتخب مصر الفوز على بنين بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وقال زيزو في تصريحات لقناة "أون سبورت": "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وكذلك الجهاز الفني، وهدفنا جميعًا إسعاد الشعب المصري، المباراة كانت صعبة لكنها سارت بالشكل الذي خططنا له".

وأضاف: "كنا نعلم أهمية مباراة بنين جيدًا، خاصة أننا ودعنا البطولة الماضية من الدور نفسه، لذلك كان الفوز ضروريًا".

وتابع زيزو: "طموحنا الوصول إلى نهائي البطولة، وهذا هو طموح الشعب المصري وكل اللاعبين، وهذا هو الوقت الذي نقاتل فيه من أجل تحقيق هذا الهدف".

ومن جهته، أكد خالد صبحي، لاعب منتخب مصر، أن مواجهة بنين لم تكن سهلة، مشددًا على أن الأهم هو تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وقال خالد صبحي: "مبروك للشعب المصري كله، المباراة كانت صعبة جدًا، لكن ربنا كافأنا بالفوز، ونتمنى الشفاء العاجل لمحمد حمدي وعودته سريعًا، فهو من اللاعبين المقاتلين الذين يعملون في صمت".