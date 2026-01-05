الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رأيه في أقوى فريق في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: "أقوى منتخب في البطولة هو المنتخب النيجيري".

وانتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا ضد موزمبيق، بتقدم منتخب النسور بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقامة بالمغرب.

أحرز أديمولا لوكمان هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 25 من زمن المباراة.



وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: نوابالي.

خط الدفاع: صموئيل - أجايي - باسي - أونيمايتشي.

خط الوسط: أونيكا - نديدي - أيوبي - لوكمان.

خط الهجوم: أوسيمين - آدامز.