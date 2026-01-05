هيرجعوا بقوة.. شوبير يعلق على إصابة محمد حمدي وتريزيجيه

علق الإعلامي أحمد شوبير، على إصابة محمد حمدي لاعب منتخب مصر، ومحمود تريزيجيه خلال مباراة بنين ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مليون سلامة علي محمد حمدي للاسف قطع في الرباط الصليبي ان شاء الله هيرجع بقوة بفضل الارادة والصلابة، تريزيجيه إصابة شديدة في الكاحل بس بإذن الله يرجع سريعاً".

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.