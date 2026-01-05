باي باي بنين.. إبراهيم فايق يهنيء منتخب مصر

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على فوز منتخب مصر، على بنين ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وكتب فايق عبر حسابه على فيسبوك: "هذه النتيجة تأتيكم برعاية إبراهيم فايق، شكرا باي بنين".

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.