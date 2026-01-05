ربنا يكملها.. تركي آل الشيخ يشيد بهدف ياسر إبراهيم في مرمى بنين

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، على تسجيل هدف التقدم من قبل منتخب مصر أمام بنين، في الأشواط الإضافية لمنافسات أمم أفريقيا.

وكتب تركي آل الشيخ خبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الله يا ياسر … نسكر المساحات! … ربنا يكملها".

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

شهدت بداية المباراة حذرًا من الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى مرمى المنافس بهدف مبكر. وكان أبرز أحداث الدقائق الأولى، فرصة محمد صلاح في الدقيقة 7 التي صنعت انفرادًا تامًا لعمر مرموش بالحارس البينيني، لكنه أهدرها بشكل غريب.