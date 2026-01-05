ياسر إبراهيم يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام بنين

نجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

شهدت بداية المباراة حذرًا من الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى مرمى المنافس بهدف مبكر. وكان أبرز أحداث الدقائق الأولى، فرصة محمد صلاح في الدقيقة 7 التي صنعت انفرادًا تامًا لعمر مرموش بالحارس البينيني، لكنه أهدرها بشكل غريب.

وفي الدقيقة 17، شن الجناح الأيمن لمنتخب بنين هجومًا على منتخب مصر وراوغ محمد حمدي، فيما أشهر الحكم الجابوني البطاقة الصفراء في وجه رامي ربيعة. وحاول الفريق البيني تمرير كرة عرضية، لكن حمدي فتحي تصدى لها. وبعد ذلك، أهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش فرصة أخرى أمام المرمى في الدقيقة 19 من عرضية محمد حمدي.

وحصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي على لاعب بنين، مع استمرار محاولات منتخب مصر لفك صلابة الدفاع البينيني والوصول إلى المرمى.

وفي الدقيقة 43، أجرى حسام حسن تغييرًا اضطراريًا بخروج محمد حمدي بسبب إصابة قوية في الركبة، ودخل أحمد فتوح بدلاً منه، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم سيطرة مصر النسبية على الكرة.

مع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب مصر الضغط، وأهدر رامي ربيعة فرصة جديدة في الدقيقة 55. ثم أجرى حسام حسن تبديلين في الدقيقة 59 بخروج تريزيجيه وإبراهيم عادل ونزول إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 62، تصدى محمد الشناوي لانفراد خطير من منتخب بنين، قبل أن ينجح مروان عطية في تسجيل هدف التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 69. وحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 80، قبل أن يسجل منتخب بنين هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو، مستغلاً خطأ دفاعيًا وارتباك محمد الشناوي.

وأهدر محمد صلاح فرصة انفراد بالمرمى في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ويتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

الوسط: مروان عطية – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش

دكة البدلاء: أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد عيد – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي – أحمد فتوح – إمام عاشور – محمود صابر – محمد شحاته – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد