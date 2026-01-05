يارب الفوز.. الغندور يعلق على تعادل مصر وبنين

علق الإعلامي خالد الغندور، على نتيجة مباراة مصر وبنين بعد انتهاء الوقت الاصلي واللجوء للأشواط الإضافية، ضمن منافسات أمم افريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وقت إضافي يارب الفوز لمصر".

ويلعب منتخبي مصر وبنين أشواطا إضافية؛ بعد أن انتهي الوقت الأصلي من مباراتهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأدرك منتخب بنين، التعادل، أمام منتخب مصر، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، المقامة بينهما الآن، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بنين، ارتطمت بالدفاع ليحاول الشناوي إبعاد الكرة، لكنها تصل إلى جوديل دوسو الذي سددها داخل الشباك.

ونجح منتخب مصر، في تسجيل الهدف الأول في مرمي منتخب بنين في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق مروان عطية.