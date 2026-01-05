العين يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري الإماراتي

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الي استمرار الحفاظ علي صدارة الدوري الإماراتي عندما يواجه نظيره الظفرة الخميس المقبل في الجولة ال12 .

ويفقد العين جهود لاعبه رامي ربيعة المتواجد مع المنتخب المصري في بطولة أمم افريقيا.

ويتصدرالعين جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة، بفارق ست نقاط عن الوصل صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق عن الوحدة صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، يحتل الظفرة المركز السابع برصيد 15 نقطة.

ويأمل العين في تحقيق الفوز التاسع في الدوري والثاني على التوالي، كما أنه بات الفريق الوحيد الآن في المسابقة الذي لم يتعرض لأي هزيمة، وذلك بعدما خسر الوحدة، شريكه في ذلك الرقم، أمام الوصل في الجولة الماضية.

من جانبه يلعب الوحدة يوم غد الثلاثاء مع ضيفه بني ياس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 21 نقطة، متشاركا الرصيد نفسه مع الوصل المتفوق عليه في المواجهات المباشرة.