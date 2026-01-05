تطورات موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة فاركو في كأس عاصمة ‏مصر

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر انتظم في المران الجماعي؛ عقب تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وشارك طاهر في مران اليوم، بعدما اطمأن الجهاز الطبي على حالته، والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق بشكل طبيعي وتعافيه بشكل تام من نزلة البرد.

وأضاف طبيب الأهلي، أن حمزة عبد الكريم لاعب الفريق، تعافى تمامًا من إصابته بكدمة ‏في القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب الماضية.‏

وأوضح أن حمزة خضع لفحص طبي خلال الساعات الماضية، وشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، وأصبح ‏جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.‏

وشدد على أن أشرف داري، مدافع الفريق، شارك بشكل طبيعي في المران ‏الجماعي للفريق؛ بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكاحل، وشارك في التدريبات التي يخوضها الفريق استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة.‏

واستطرد: أحمد رمضان بيكهام تحسنت حالته، وبدأ المشاركة بشكل تدريجي في المران الجماعي بعد انتهائه من تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث كان قد اشتكي من آلام أسفل الظهر خلال الفترة الماضية، وتم الاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران، وتجهيزه للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال إن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خضغ لأشعة رنين مغناطيسي، ‏أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.‏

وأضاف أن بن شرقي تعافى من تمزق العضلة الخلفية، وبدأ في تنفيذ برنامج تأهيل بدني تحت إشراف الجهاز الطبي؛ تمهيدًا لعودته إلى ‏التدريبات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.‏

ولفت إلى أن كريم فؤاد خضع لأشعة رنين خلال الساعات الماضية، أثبتت تحسن حالته بشكل كبير من الإ‏صابة التي تعرض لها بجزع في الرباطين الصليبي والداخلي للركبة، وقد تخلى عن دعامة الركبة المفصلية، وبدأ المرحلة الثانية من برنامج العلاج ‏الطبيعي المحدد من جانب الجهاز الطبي للفريق".

نوه بأن ثلاثي الفريق “محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر” يخضعون لبرنامج تأهيلي؛ لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شكوى الثلاثي الطبية.

وقال إن شريف اشتكى من آلام في الركبة، فيما يعاني أفشة من آلام في السمانة، كما يعاني عبد القادر من آلام في العضلة الخلفية.

فيما قال وليد صلاح الدين مدير الكرة، إن التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق، سينتظم في مران الأهلي الجماعي بداية ‏من يوم 12 يناير الجاري.‏

وأضاف أن الجهاز الفني منح اللاعب إجازة لعدة أيام عقب نهاية مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أنه لم يحصل ‏على الراحة المطلوبة خلال الفترة الماضية بسبب انتظامه في معسكر منتخب بلاده قبل انطلاق البطولة.‏

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو، التي تجمع الفريقين يوم السبت القادم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة ‏مصر.‏