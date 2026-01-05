قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة فاركو في كأس عاصمة ‏مصر

طبيب فريق الاهلي
طبيب فريق الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر انتظم في المران الجماعي؛ عقب تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة. 

وشارك طاهر في مران اليوم، بعدما اطمأن الجهاز الطبي على حالته، والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق بشكل طبيعي وتعافيه بشكل تام من نزلة البرد.

وأضاف طبيب الأهلي، أن حمزة عبد الكريم لاعب الفريق، تعافى تمامًا من إصابته بكدمة ‏في القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب الماضية.‏

وأوضح أن حمزة خضع لفحص طبي خلال الساعات الماضية، وشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، وأصبح ‏جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.‏

وشدد على أن أشرف داري، مدافع الفريق، شارك بشكل طبيعي في المران ‏الجماعي للفريق؛ بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكاحل، وشارك في التدريبات التي يخوضها الفريق استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة.‏

واستطرد: أحمد رمضان بيكهام تحسنت حالته، وبدأ المشاركة بشكل تدريجي في المران الجماعي بعد انتهائه من تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث كان قد اشتكي من آلام أسفل الظهر خلال الفترة الماضية، وتم الاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران، وتجهيزه للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال إن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خضغ لأشعة رنين مغناطيسي، ‏أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.‏

وأضاف أن بن شرقي تعافى من تمزق العضلة الخلفية، وبدأ في تنفيذ برنامج تأهيل بدني تحت إشراف الجهاز الطبي؛ تمهيدًا لعودته إلى ‏التدريبات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.‏

ولفت إلى أن كريم فؤاد خضع لأشعة رنين خلال الساعات الماضية، أثبتت تحسن حالته بشكل كبير من الإ‏صابة التي تعرض لها بجزع في الرباطين الصليبي والداخلي للركبة، وقد تخلى عن دعامة الركبة المفصلية، وبدأ المرحلة الثانية من برنامج العلاج ‏الطبيعي المحدد من جانب الجهاز الطبي للفريق".

نوه بأن ثلاثي الفريق “محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر” يخضعون لبرنامج تأهيلي؛ لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شكوى الثلاثي الطبية.

وقال إن شريف اشتكى من آلام في الركبة، فيما يعاني أفشة من آلام في السمانة، كما يعاني عبد القادر من آلام في العضلة الخلفية. 

فيما قال وليد صلاح الدين مدير الكرة، إن التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق، سينتظم في مران الأهلي الجماعي بداية ‏من يوم 12 يناير الجاري.‏

وأضاف أن الجهاز الفني منح اللاعب إجازة لعدة أيام عقب نهاية مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أنه لم يحصل ‏على الراحة المطلوبة خلال الفترة الماضية بسبب انتظامه في معسكر منتخب بلاده قبل انطلاق البطولة.‏

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو، التي تجمع الفريقين يوم السبت القادم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة ‏مصر.‏

منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا الاهلي النادي الاهلي طاهر محمد طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

الصفحات

حيله جديدة للنصب.. 3 أشخاص يوهمون المواطنين بتوفير رحلات وتذاكر طيران مخفضة

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

المتهم

دجل وشعوذة.. القبض على شحص نصب على المواطنين بالبحيرة

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد