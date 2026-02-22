قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أفضل تفسير لقوله تعالى "الرجال قوامون على النساء".. لا يعرفه الكثير

الدكتور حسن عبد الحميد وتد
الدكتور حسن عبد الحميد وتد
محمد شحتة

كشف الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، عن أفضل تفسير لقوله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وقال حسن عبد الحميد وتد، في لقائه على قناة "صدى البلد"، إن هذه الآية لا يحسنون فهمها ويسيئون القول فيها، وبعض الناس يزعمون أن القرآن ينحو إلى الرجولية وضد النساء.

تفسير الرجال قوامون على النساء

وأضاف أن القرآن ذكر لفظ الرجال ولم يقل الأزواج، وقال النساء ولم يقل الزوجات، وهذه ميزة للمرأة أيا كانت فالقوام صيغة مبالغة من كثرة القيام فهو يقوم على شئونها، فلقد كلف الله الرجال ليقوموا بواجب النساء من مسكن ومطعم ومشرب وملبس ونفقة، فلماذا هذا اللغظ حول هذه الجملة القرآنية.

وأشار إلى أن هذه الآيات حينما ندقق النظر فيها، نرى عناية القرآن بالمرأة عناية فائقة.

التفسير حسن عبد الحميد وتد القرآن الرجال قوامون على النساء المرأة الأزواج

