الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية لنظام إدارة الجودة

حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الزراعة علي  شهادة الأيزو الدولية ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، إلى جانب تجديد شهادة الأيزو ISO 21001 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية (EOMS) للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذا الإنجاز الذي تحققه كلية الزراعة للعام الثاني علي التوالي،  يعكس حرص الكلية بقياداتها وأساتذتها على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية، ويؤكد مكانتها التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في المجال الزراعي، مما يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يعكس جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها في تطوير نظم العمل وميكنة الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز جودة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع تطبيق نظم الإدارة الحديثة والاعتماد الدولي على رأس أولوياتها، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية بمعايير عالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن يحيي أمين، عميد كلية الزراعة، إن هذا الانجاز الذي حققته الكلية بحصولها علي شهادة الأيزو في إدارة الجودة، وتجديد لنظام إدارة المؤسسات التعليمية (EOMS) للعام الثاني على التوالي جاء  ثمرة نتاج جهد وعمل جماعي اشترك فيه منسوبو الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة في تطوير أنظمة الجودة والحوكمة، بما يعزز مكانتها الأكاديمية والإدارية إقليميًا ودوليًا ككلية رائدة على مستوى جامعة القاهرة ومؤسسات التعليم العالي فى تطبيق نظام إدارى تعليمى متكامل طبقا للمواصفات الدولية.

وأكد د.أيمن يحيى حرص الكلية علي الحفاظ على هذا التميز وتطويره، بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

يُذكر أن جامعة القاهرة تواصل سعيها نحو إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وهي تخطو إلى الأمام في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، ورقمنة الخدمات والعمليات الإدارية، والاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

