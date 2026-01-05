صلاح يتخطى رقم حسام حسن في أمم إفريقيا

خاض محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر مباراته رقم 22 في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال مواجهة بنين في دور الستة عشر اليوم الاثنين متجاوزا رصيد مدرب المنتخب الحالي حسام حسن البالغ 21 مباراة في البطولة.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، يمتلك صلاح – البالغ من العمر 33 عامًا - 109 مباريات دولية وسجل 63 هدفا، ولا يزال يمثل عنصرا أساسيا في مساعي مصر لتحقيق اللقب القاري الثامن.

ورصيد صلاح البالغ 22 مباراة في أمم أفريقيا يضعه في المركز الثالث محليا إلى جانب زميليه السابقين عبد الظاهر السقا وأحمد فتحي، خلف صاحب الرقم القياسي أحمد حسن (32 مباراة) والحارس السابق عصام الحضري (28 مباراة).

ويبرز أحمد حسن ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضا في تاريخ البطولة، إذ يحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاركة برصيد 32 مباراة، خلف الكاميروني ريجوبير سونج والغاني أندريه أيو ولكل منهما 36 مباراة.

ويواصل صلاح حضوره القوي في خمس نسخ متتالية منذ 2017، مما يرسخ مكانته كأحد الركائز الأساسية في حملة مصر القارية.