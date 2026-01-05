قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وداعًا طويلًا.. أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح عن الريدز

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

أثار النجم الإنجليزي السابق جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الأسبق، جدلاً واسعاً حول مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول بعدما توقع موعد رحيل اللاعب المصري عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026. 

تصريح كاراجر جاء في ظل الجدل المستمر داخل النادي الإنجليزي بشأن مستقبل صلاح، بعد أن أعرب الأخير في تصريحات أخيرة عن شعوره بأن النادي تخلّى عنه قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب. 

ما موعد رحيل محمد صلاح؟

كاراجر، الذي لعب لليفربول طوال مسيرته واعتُبر من أبرز أقطاب الدفاع في تاريخ النادي، تحدث لصحيفة تيليجراف الإنجليزية عن مستقبل الملك المصري في أنفيلد، مؤكداً أن العلاقة الحالية بين صلاح وإدارة النادي شهدت توتراً غير مسبوق هذا الموسم. 

وقال كاراجر إن صلاح قد يكون في موسمه الأخير مع ليفربول، متوقعاً أن رحيله سيتم في فترة الانتقالات الصيفية 2026 وليس خلال يناير. 

وأضاف أن ليفربول، نظراً لظروف الإصابات داخل الفريق، لا يستطيع التفريط في خدمات صلاح في يناير، لكنه في الوقت نفسه يرى أن العقد بين الطرفين سينتهي بنهاية الموسم. 

وأشار كاراجر إلى أن مشاركة صلاح في كأس الأمم الأفريقية قد تكون فرصة مناسبة للتخفيف من حدة الخلافات التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي، معتقداً أن هذه الفترة ستمكن الجميع من إعادة ترتيب الأمور قبل الحسم النهائي لمستقبل اللاعب. 

وأوضح أن الأشهر القادمة قد تشبه «وداعاً طويلاً» لصلاح داخل القلعة الحمراء، لتنتهي علاقته مع الفريق بطريقة تحترم مسيرته الكبيرة وتاريخه المشرّف. 

تصريحات كاراجر عن صلاح

وأكد كاراجر أن تاريخ ليفربول الحديث سيكون مرتبطاً بشكل كبير باسم محمد صلاح، وأن رحيله في المباراة الأخيرة للموسم سيشكل لحظة عاطفية لجماهير النادي، تقديراً لما قدمه من مساهمات كبيرة على مدار السنوات الماضية. 

وأشاد أسطورة ليفربول، بأسلوب لعبه وإسهاماته التي جعلت منه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام. 

التصريحات أيضاً تطرّقت إلى أن ليفربول سيكون في حاجة للاستفادة من خدمات صلاح حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل غياب بعض العناصر الأساسية بسبب الإصابات، مما يجعل فكرة بيعه في منتصف الموسم منطقياً أقل من انتقاله بعد نهايته. 

ورغم الأجواء المتوترة التي حدثت الفترة الماضية بين اللاعب وإدارة الفريق والمدرب، إلا أن كاراجر يرى أن الظروف الحالية تؤدي إلى تماسك الوضع حتى الصيف المقبل. 

محمد صلاح ليفربول رحيل محمد صلاح عن ليفربول موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول تصريحات كاراجر عن صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: تطوير منظومة دعم الصادرات ضرورة لحماية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها عالميًا

هاني عبد السميع

«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مراكز البيانات نقلة نوعية في بناء الاقتصاد

عصام خليل

عضو الشيوخ: نرفض قاعدة ادفع ثم تظلم.. وأطالب برفع إعفاء السكن لـ150 ألف جنيه

بالصور

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد