وداعًا طويلًا.. أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح عن الريدز

أثار النجم الإنجليزي السابق جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الأسبق، جدلاً واسعاً حول مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول بعدما توقع موعد رحيل اللاعب المصري عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تصريح كاراجر جاء في ظل الجدل المستمر داخل النادي الإنجليزي بشأن مستقبل صلاح، بعد أن أعرب الأخير في تصريحات أخيرة عن شعوره بأن النادي تخلّى عنه قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ما موعد رحيل محمد صلاح؟

كاراجر، الذي لعب لليفربول طوال مسيرته واعتُبر من أبرز أقطاب الدفاع في تاريخ النادي، تحدث لصحيفة تيليجراف الإنجليزية عن مستقبل الملك المصري في أنفيلد، مؤكداً أن العلاقة الحالية بين صلاح وإدارة النادي شهدت توتراً غير مسبوق هذا الموسم.

وقال كاراجر إن صلاح قد يكون في موسمه الأخير مع ليفربول، متوقعاً أن رحيله سيتم في فترة الانتقالات الصيفية 2026 وليس خلال يناير.

وأضاف أن ليفربول، نظراً لظروف الإصابات داخل الفريق، لا يستطيع التفريط في خدمات صلاح في يناير، لكنه في الوقت نفسه يرى أن العقد بين الطرفين سينتهي بنهاية الموسم.

وأشار كاراجر إلى أن مشاركة صلاح في كأس الأمم الأفريقية قد تكون فرصة مناسبة للتخفيف من حدة الخلافات التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي، معتقداً أن هذه الفترة ستمكن الجميع من إعادة ترتيب الأمور قبل الحسم النهائي لمستقبل اللاعب.

وأوضح أن الأشهر القادمة قد تشبه «وداعاً طويلاً» لصلاح داخل القلعة الحمراء، لتنتهي علاقته مع الفريق بطريقة تحترم مسيرته الكبيرة وتاريخه المشرّف.

تصريحات كاراجر عن صلاح

وأكد كاراجر أن تاريخ ليفربول الحديث سيكون مرتبطاً بشكل كبير باسم محمد صلاح، وأن رحيله في المباراة الأخيرة للموسم سيشكل لحظة عاطفية لجماهير النادي، تقديراً لما قدمه من مساهمات كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأشاد أسطورة ليفربول، بأسلوب لعبه وإسهاماته التي جعلت منه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام.

التصريحات أيضاً تطرّقت إلى أن ليفربول سيكون في حاجة للاستفادة من خدمات صلاح حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل غياب بعض العناصر الأساسية بسبب الإصابات، مما يجعل فكرة بيعه في منتصف الموسم منطقياً أقل من انتقاله بعد نهايته.

ورغم الأجواء المتوترة التي حدثت الفترة الماضية بين اللاعب وإدارة الفريق والمدرب، إلا أن كاراجر يرى أن الظروف الحالية تؤدي إلى تماسك الوضع حتى الصيف المقبل.