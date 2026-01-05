وكيل محمد صلاح يرد على صورة اتحاد بنين قبل لقاء أمم أفريقيا

قام رامي عباس وكيل محمد صلاح بالرد على الصورة التي نشرها اتحاد الكرة في بنين قبل مواجهة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وقال رامي عباس : كل عام وأنتم بخير بإستثناء عبيد الآلات المزودة بشاشات والحثالة الذين يستخدمون هذه الآلات للتباهي ولفت الإنتباه.

موعد مباراة مصر وبنين

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنيني، على ملعب أدرار، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفراعنة نحو اللقب.

يستضيف ملعب «أدرار» مواجهة مصر وبنين في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج القارة الإفريقية.