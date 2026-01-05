قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يدعم المنتخب الوطني في أمم أفريقيا : استمتع بأهداف محمد صلاح

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

في إطار اهتمامه بالشأن العام ومتابعته للمنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن كرة القدم ورؤيته لجماليات اللعبة، مؤكدا أن روح الجماعة تمثل جوهر المتعة والنجاح.

الأداء الجماعي

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، أنه يستمتع بمشاهدة أهداف النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه لا يتابع كرة القدم بشكل دقيق، إلا أن الأداء الجماعي داخل الملعب يلفت انتباهه ويقدمه كلوحة فنية متكاملة.

وأكد البابا أن كرة القدم لعبة جماعية في الأساس، وأن الاعتماد على اللعب الفردي وغياب روح الفريق يفقدانها كثيرا من جمالها، مشددا على أهمية التعاون بين اللاعبين لتحقيق المتعة والنتائج الإيجابية.

وجاءت تصريحات البابا خلال بودكاست تقدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أشار إلى أهمية مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق النجاح والتقدم، سواء في المجال الرياضي أو في مختلف مجالات الحياة.

وخلال حديثه، بعث قداسة البابا برسالة تحفيزية إلى المنتخب الوطني قبل مواجهته المرتقبة في دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب بنين، داعيا اللاعبين إلى مواصلة السعي لإسعاد المصريين وتحقيق الهدف المنشود.

وأشاد البابا تواضروس بما حققه المنتخب من أداء ونتائج إيجابية خلال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن يُعد خطوة مهمة، مع التشديد على أن المشوار لا يزال طويلا ويتطلب مزيدا من التركيز والعمل الجماعي.

العمل المشترك

كما أشار قداسة البابا إلى أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كبارا وتاريخا مشرفا في بطولة الأمم الأفريقية، كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد سبع بطولات، وهو ما يعكس خبرات تؤهل الفريق للمنافسة بقوة على لقب النسخة الحالية.

وأكد قداسة البابا تواضروس في ختام حديثه أن النجاح الحقيقي يتحقق من خلال العمل المشترك وروح الفريق، معربا عن أمله في أن يواصل المنتخب الوطني تقديم أداء جماعي ممتع يليق باسم مصر وتاريخها الرياضي.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية محمد صلاح كرة القدم بطولة الأمم الأفريقية المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

ميكالي

ميكالي وآخر فرنسي.. تحركات الزمالك للتعاقد مع مدرب جديد

مدرب الكاميرون

مدرب الكاميرون: تخطينا جنوب أفريقيا بالروح.. والمغرب المرشح الأوفر حظًا

منتخب مصر

علاء عبده: أداء منتخب مصر في أمم أفريقيا أفضل من المغرب.. وقادرون على تجاوز بنين

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد