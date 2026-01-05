البابا تواضروس يدعم المنتخب الوطني في أمم أفريقيا : استمتع بأهداف محمد صلاح

في إطار اهتمامه بالشأن العام ومتابعته للمنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن كرة القدم ورؤيته لجماليات اللعبة، مؤكدا أن روح الجماعة تمثل جوهر المتعة والنجاح.

الأداء الجماعي

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، أنه يستمتع بمشاهدة أهداف النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه لا يتابع كرة القدم بشكل دقيق، إلا أن الأداء الجماعي داخل الملعب يلفت انتباهه ويقدمه كلوحة فنية متكاملة.

وأكد البابا أن كرة القدم لعبة جماعية في الأساس، وأن الاعتماد على اللعب الفردي وغياب روح الفريق يفقدانها كثيرا من جمالها، مشددا على أهمية التعاون بين اللاعبين لتحقيق المتعة والنتائج الإيجابية.

وجاءت تصريحات البابا خلال بودكاست تقدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أشار إلى أهمية مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق النجاح والتقدم، سواء في المجال الرياضي أو في مختلف مجالات الحياة.

وخلال حديثه، بعث قداسة البابا برسالة تحفيزية إلى المنتخب الوطني قبل مواجهته المرتقبة في دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب بنين، داعيا اللاعبين إلى مواصلة السعي لإسعاد المصريين وتحقيق الهدف المنشود.

وأشاد البابا تواضروس بما حققه المنتخب من أداء ونتائج إيجابية خلال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن يُعد خطوة مهمة، مع التشديد على أن المشوار لا يزال طويلا ويتطلب مزيدا من التركيز والعمل الجماعي.

العمل المشترك

كما أشار قداسة البابا إلى أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كبارا وتاريخا مشرفا في بطولة الأمم الأفريقية، كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد سبع بطولات، وهو ما يعكس خبرات تؤهل الفريق للمنافسة بقوة على لقب النسخة الحالية.

وأكد قداسة البابا تواضروس في ختام حديثه أن النجاح الحقيقي يتحقق من خلال العمل المشترك وروح الفريق، معربا عن أمله في أن يواصل المنتخب الوطني تقديم أداء جماعي ممتع يليق باسم مصر وتاريخها الرياضي.