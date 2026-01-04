شركاء الوطن.. رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد

قام المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ و الوفد المرافق له ، اليوم بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله قداسة البابا وعدد من قيادات الكنيسة، حيث أعرب عن تقديره لهذه الزيارة.

وقدم رئيس مجلس الشيوخ التهنئة لقداسته ولجميع الإخوة المسيحيين شركاء الوطن، بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، داعيا الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يضم الوفد اللواء أحمد العوضى ،المستشار فارس سام وكيلا المجلس و المستشار الدكتور أحمد عبد الغنى أمين عام المجلس