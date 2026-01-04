برلماني: إعلام الإخوان يهدد الوعي المجتمعي ويستهدف الشباب عبر السوشيال ميديا

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، أن الإعلام الإخواني لم يعد مجرد أداة سياسية، بل أصبح تهديدًا مباشرًا للوعي المجتمعي، مستغلاً منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفئات الشابة وصناعة تصور مغلوط عن الواقع السياسي والاجتماعي في الدول العربية.

وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الجماعة تعمل على خلق سرديات مضللة تتغلغل بين الأجيال الجديدة، من خلال مزج المعلومات المغلوطة بالصور والفيديوهات الجاذبة، ما يسهل نشر أفكار متطرفة وتشكيك الشباب في المؤسسات الرسمية ويقلل من الثقة بين المواطن والدولة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى استغلال الفجوة الرقمية بين الأجيال، حيث يكون الشباب أكثر تأثرًا بالتفاعل السريع على السوشيال ميديا، مما يجعلهم الحلقة الأكثر هشاشة أمام الحملات الإعلامية المنظمة، خاصة عندما تُقدم لهم الحقائق بشكل مشوه أو مجتزأ.

وشدد النائب على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب ليس فقط إجراءات قانونية وأمنية، بل أيضًا استراتيجية إعلامية وتثقيفية رقمية، تشمل دعم المحتوى الرقمي الوطني، وتعزيز الوعي الإعلامي للشباب، وتوفير منصات موثوقة تنقل الحقائق بعيدًا عن التضليل والإشاعات، لضمان بناء جيل واعٍ قادر على تمييز المعلومات الصحيحة عن المزيفة.

وأكد الدكتور حسين خضير أن حماية الوعي الرقمي للمواطن العربي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، وأن الاستثمار في الثقافة الإعلامية للشباب يمثل خط الدفاع الأول أمام محاولات الجماعة استغلال الفضاء الرقمي لزرع الفتن وإضعاف الدولة.