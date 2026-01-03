قبل إسدال الستار على جولة الإعادة.. خريطة ما حصدته الأحزاب في معركة الفردي بانتخابات النواب 2025

تُسدل في التاسعة من مساء غدٍ الستار على انتخابات مجلس النواب 2025، مع انتهاء التصويت في جولة الإعادة للدوائر الملغاة وعددها 27 دائرة، ضمن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب

ويتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا فرديًا، داخل 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، هي: الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، والفيوم.

حصص الأحزاب في سباق الفردي

وقبل إعلان النتائج النهائية، تكشف النتائج السابقة لما حصدته الأحزاب في معركة المقاعد الفردية حتى الآن، حيث تصدر حزب مستقبل وطن المشهد بحصوله على 90 مقعدًا، يليه حزب حماة الوطن بـ 28 مقعدًا.

وجاء المستقلون في مركز متقدم بحصولهم على 75 مقعدًا، بينما حصد حزب الجبهة الوطنية 21 مقعدًا، وحزب الشعب الجمهوري 6 مقاعد.

كما توزعت بقية المقاعد على عدد من الأحزاب، حيث حصل حزب النور على 5 مقاعد، وحزب العدل على 3 مقاعد، وحزب الوفد على مقعدين.

فيما فاز كل من أحزاب المحافظين، التجمع، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، والوعي بمقعد واحد لكل حزب، ما يعكس تنوعًا حزبيًا نسبيًا داخل خريطة البرلمان المرتقب.

ومن المنتظر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية عقب انتهاء التصويت وفرز الأصوات والحصر العددي في ١٠ يناير الجاري، ليعلن اكتمال خريطة مجلس النواب الجديد.