مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية غدا

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أنها ستبدأ في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2026/ 2031 بنظامي الفردي والقائمة لاستخراج كارنيهات العضوية اعتباراً من غد الأحد القادم 4 يناير 2026 بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة.

وتستقبل الأمانه العامة لمجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الجديد حيث تستقبل غدا الأحد ، الأعضاء الجدد عن محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية) المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة.

الإثنين 5 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج)

والثلاثاء 6 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).