الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية يتفقد سير التصويت في انتخابات الـ27 دائرة الملغاة

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، مجريات العملية الانتخابية

لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، في الدوائر الـ27 الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى، من خلال غرفة العمليات المركزية للحزب في إطار الحرص على متابعة تطورات المشهد الانتخابي وضمان انتظامها.

وحرص الأمين العام للحزب، على التواصل المباشر مع أمانات الحزب بالمحافظات التي يخوض فيها السباق الانتخابي، وكذلك مع المرشحين للاطمئنان على سير التصويت ومتابعة مجريات المشهد، وذلك عبر تقنية الـ "زووم" لمتابعة مؤشرات الإقبال داخل اللجان والموقف الميداني لمرشحي الحزب.

وتواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، أعمالها على مدار الساعة في جولة الإعادة للدوائر الـ27 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بمشاركة أحمد رسلان نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، النائب عماد خليل أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، والنائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بالحزب، مع تلقي تقارير فرق الرصد الميداني بشأن معدلات المشاركة والبيانات اللازمة لتقييم المستجدات أولًا بأول، بما يضمن ترسيخ مبادئ التنافس الشريف بين المرشحين والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وحرصت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية على التواصل الدوري مع الغرف الفرعية بالمحافظات وتشمل الدوائر التي يدفع فيها الحزب بمرشحين، للوقوف على انتظام وسلاسة إجراءات الجولة الأخيرة من الماراثون الانتخابي، تمهيدًا لانطلاق التشكيل البرلماني الجديد لمباشرة مهامه التشريعية والرقابية، بما يضمن برلمانًا قادرًا على تلبية تطلعات الشارع المصري والمساهمة في مسيرة الدولة نحو التنمية والبناء.

ويحرص حزب الجبهة الوطنية على متابعة سير العملية الانتخابية بدقة، في مناخ يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، باعتبارهم شركاء في صناعة القرار الوطني ورسم مستقبل الدولة، مشددًا على أن المشاركة الانتخابية تبقى الركيزة الأساسية والفيصل الحاسم لتجسيد إرادة المصريين تحت قبة البرلمان.