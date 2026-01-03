قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية: فنزويلا أغلقت حدودها مع البرازيل
سعر الذهب الآن في مصر
قرار رئاسي مرتقب بتعيين 28 عضوا في برلمان 2026.. تفاصيل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية يتفقد سير التصويت في انتخابات الـ27 دائرة الملغاة

غرفة عمليات الجبهة الوطنية
غرفة عمليات الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، مجريات العملية الانتخابية
لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، في الدوائر الـ27 الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى، من خلال غرفة العمليات المركزية للحزب في إطار الحرص على متابعة تطورات المشهد الانتخابي وضمان انتظامها.

وحرص الأمين العام للحزب، على التواصل المباشر مع أمانات الحزب بالمحافظات التي يخوض فيها السباق الانتخابي، وكذلك مع المرشحين للاطمئنان على سير التصويت ومتابعة مجريات المشهد، وذلك عبر تقنية الـ "زووم" لمتابعة مؤشرات الإقبال داخل اللجان والموقف الميداني لمرشحي الحزب.

وتواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، أعمالها على مدار الساعة في جولة الإعادة للدوائر الـ27 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بمشاركة أحمد رسلان نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، النائب عماد خليل أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، والنائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بالحزب، مع تلقي تقارير فرق الرصد الميداني بشأن معدلات المشاركة والبيانات اللازمة لتقييم المستجدات أولًا بأول، بما يضمن ترسيخ مبادئ التنافس الشريف بين المرشحين والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وحرصت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية على التواصل الدوري مع الغرف الفرعية بالمحافظات وتشمل الدوائر التي يدفع فيها الحزب بمرشحين، للوقوف على انتظام وسلاسة إجراءات الجولة الأخيرة من الماراثون الانتخابي، تمهيدًا لانطلاق التشكيل البرلماني الجديد لمباشرة مهامه التشريعية والرقابية، بما يضمن برلمانًا قادرًا على تلبية تطلعات الشارع المصري والمساهمة في مسيرة الدولة نحو التنمية والبناء.

ويحرص حزب الجبهة الوطنية على متابعة سير العملية الانتخابية بدقة، في مناخ يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، باعتبارهم شركاء في صناعة القرار الوطني ورسم مستقبل الدولة، مشددًا على أن المشاركة الانتخابية تبقى الركيزة الأساسية والفيصل الحاسم لتجسيد إرادة المصريين تحت قبة البرلمان.

انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات انتخابات النواب انتخابات اليوم

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

الفنانة شمس البارودي مع الراحل حسن يوسف

تستعد للآخرة.. شمس البارودي تتحدث عن علاقتها بالله بعد الاعتزال

علم مصر

أهمية تغليب لغة الحوار.. مصر تجدد موقفها الداعم لوحدة الأراضي اليمينة

أخبار التوك شو: برد قارس يضرب البلاد.. والصغرى أقل من 5 درجات في بعض المحافظات.. وارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

