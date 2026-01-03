جولة الإعادة لانتخابات النواب بالإسكندرية.. منافسة محتدمة بدائرة المنتزه واستعدادات مكثفة للتأمين

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من محافظة الإسكندرية، إن جولة الإعادة الحالية لانتخابات مجلس النواب تُعد غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، موضحة أن جولة الإعادة تشمل 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وتأتي محافظة الإسكندرية ضمن هذه المحافظات بدائرة واحدة فقط.

وأضافت قمر، خلال رسالة لها على الهواء ، أن نصيب الإسكندرية من الدوائر المعاد بها الانتخاب هو «الدائرة الأولى – دائرة المنتزه»، التي تضم أقسام أول وثانٍ وثالث المنتزه، وتشمل لجنة عامة واحدة يتبعها 152 لجنة فرعية موزعة على 79 مقرًا انتخابيًا.

وأشارت إلى أن المقر الذي تتواجد أمامه حاليًا هو مدرسة الرحمنيا الابتدائية التابعة لقسم ثالث المنتزه، ويضم لجنتين فرعيتين للرجال والسيدات، ويبلغ عدد الكتلة التصويتية بالمقر نحو 11 ألف ناخب، من إجمالي قرابة مليون و300 ألف ناخب على مستوى الدائرة بالكامل.

وأوضحت مراسلة «إكسترا نيوز» أن المنافسة في دائرة المنتزه تنحصر بين مرشحين اثنين ينتميان لحزب «حماة الوطن» على مقعد فردي واحد من أصل أربعة مقاعد مخصصة للدائرة، لافتة إلى أن الإسكندرية ممثلة بـ32 مقعدًا داخل البرلمان، حُسم منها 14 مقعدًا فرديًا، إلى جانب مقاعد القائمة التي فازت بها «القائمة الوطنية من أجل مصر» بقطاع غرب الدلتا.

وأكدت وجود استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتأمين جولة الإعادة، مع توفير تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، وسط إقبال ملحوظ من السيدات، مع توقع زيادة نسب المشاركة خلال الساعات المقبلة.