توافد الناخبين على لجان رشيد وإدفينا بانتخابات مجلس النواب بالبحيرة

شهدت مدينة رشيد ومركز إدڤينا بمحافظة البحيرة، اليوم، توافدًا ملحوظًا من الناخبين على اللجان الانتخابية للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل مقار التصويت.



وأوضح المستشار مجدي فضل، رئيس لجنة إدڤينا، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ فتح باب التصويت، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأضاف أن اللجان شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على مدار ساعات اليوم، مع توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج.

وأكد رئيس اللجنة أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الدستوري، مشددًا على استمرار العمل داخل اللجان حتى موعد غلق باب التصويت وفقًا للضوابط المحددة.