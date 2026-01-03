توافد الناخبين على لجان المحمودية بانتخابات مجلس النواب بالبحيرة

شهد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم، توافدًا ملحوظًا من المواطنين على اللجان الانتخابية للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك وسط تواجد أمني مكثف لتأمين العملية الانتخابية وضمان انتظام سيرها.



وأكد المستشار مصطفى هيكل، رئيس لجنة مدرسة فيشا بمركز المحمودية، أن العملية الانتخابية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة منذ فتح باب التصويت، دون رصد أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العملية، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأضاف رئيس اللجنة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين القضاة المشرفين على اللجان والأجهزة الأمنية، مع توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة الإدلاء بالأصوات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.



وأشار إلى أن الإقبال الملحوظ من الناخبين يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الدستوري، مؤكدًا استمرار فتح اللجان أمام الناخبين حتى موعد غلق باب التصويت وفقًا للقواعد المنظمة